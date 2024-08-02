В центре Петрозаводска 5 августа будет отключена холодная вода

Коммунальные службы начнут устранять аварию.

Как сообщили в паблике ЕДДС Петрозаводска, 5 августа с 9.00 до 19.00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

пр-кт Ленина, д. 17, 19 (ГКУ «Управление делами правительства Республики Карелия»), 21 (гостиница Северная и ресторан)

ул. Андропова, д. 9

ул. Фридриха Энгельса, д. 4 (адм.).

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях АО «ПКС — Водоканал».

Напомним, коммунальщики с пятницы, 2 августа, позднего вечера не могут устранить коммунальную аварию на проспекте Ленина в Петрозаводске.