В центре Петрозаводска 5 августа будет отключена холодная вода

Коммунальные службы начнут устранять аварию.
Как сообщили в паблике ЕДДС Петрозаводска, 5 августа с 9.00 до 19.00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
пр-кт Ленина, д. 17, 19 (ГКУ «Управление делами правительства Республики Карелия»), 21 (гостиница Северная и ресторан)
ул. Андропова, д. 9
ул. Фридриха Энгельса, д. 4 (адм.).
Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях АО «ПКС — Водоканал».
Напомним, коммунальщики с пятницы, 2 августа, позднего вечера не могут устранить коммунальную аварию на проспекте Ленина в Петрозаводске.
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