Парфенчиков: "Руководители и простые люди готовы прийти на помощь друг другу"

Вызванные пандемией проблемы в социально-экономическом развитии Карелии сплотили общество, что позволило республике выдержать испытания 2020 года, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня, выступая в парламенте с докладом об итогах работы правительства в прошлом году.

"Думаю, вы со мной согласитесь, что в каком-то смысле вся общественность республики – и руководители, и простые люди, и волонтеры, врачи, учителя, депутаты, предприниматели – все сплотились перед угрозой пандемии, и стали коллективом единомышленников, готовых прийти друг другу на помощь. Именно благодаря такому единству и взаимовыручке наша команда, команда Республики Карелия, доказала свою эффективность и выдержала испытания прошлого года", - сказал губернатор.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".