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Парфенчиков: "Руководители и простые люди готовы прийти на помощь друг другу"

Новости. Общество
11:21, 15 Апреля 2021
фото: ИА «Республика»/ Сергей Макеев
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Вызванные пандемией проблемы в социально-экономическом развитии Карелии сплотили общество, что позволило республике выдержать испытания 2020 года, считает глава Карелии Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня, выступая в парламенте с докладом об итогах работы правительства в прошлом году.

"Думаю, вы со мной согласитесь, что в каком-то смысле вся общественность республики – и руководители, и простые люди, и волонтеры, врачи, учителя, депутаты, предприниматели – все сплотились перед угрозой пандемии, и стали коллективом единомышленников, готовых прийти друг другу на помощь. Именно благодаря такому единству и взаимовыручке наша команда, команда Республики Карелия, доказала свою эффективность и выдержала испытания прошлого года", - сказал губернатор.

Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-15 12:29:41
С такими деятелями нам не попути )))
Изя
2021-04-15 12:29:08
С такими деятелями нам не полпути )))
David .
2021-04-15 11:58:12
Нет, не согласимся!
Никита
2021-04-15 11:41:59
Кумовья народу не нужны . Да Фадеев доверия не внушает совершенно .
Valentina Vonti
2021-04-15 11:35:37
Ближе к народу и бери совет,может что то будет меняться в республике.
наташка
2021-04-15 11:35:34
Либерда сплотилась с нытиками и протестунами
Off
2021-04-15 12:03:18
наташка, Ну , мужик , они свой процент на выборах возьмут . Жирик хорошо это обделывает . А Педроссы , смогут только украсть голоса ...Народ против вас . Надоели .
Гость
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