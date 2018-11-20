Парфенчиков считает, что скандальные фразы были вырваны из контекста

Глава Карелии Артур Парфенчиков приедет в поселок Суоеки Суорярвского района республики после резонансной переписки в социальной сети с местной жительницей, жаловавшейся на отсутствие яслей.

Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. Она подтвердила факт переписки и уточнила, что Артур Парфенчиков "не сдержался и допустил эмоциональную реакцию, но был честен".

"В ближайшее время планируется поездка главы в поселок Суоеки, чтобы не только на месте решить проблему, но и на примере Суоярвского района проработать и предложить жителям Карелии все возможные варианты доступного образования для детей", - сказала Марина Кабатюк.

По словам Парфенчикова, которые привела пресс-секретарь, опубликованные в СМИ фразы вырваны из контекста большой переписки, в которой он пытался объяснить жительнице Карелии причины закрытия детского сада и пути решения. В поселке Суоеки, как и в некоторых других небольших населенных пунктах Карелии, есть проблема с детскими учреждениями - в аварийном состоянии здания школы и детского сада. Местные власти решили закрыть детсад, так как дальнейшее пребывание в нем представляло угрозу безопасности воспитанников.

"Сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения. Очевидно, что проблема для небольших населенных пунктов системная, а потому требует поиска комплексного решения, в том числе альтернативного привычному формату детских садов", - добавил глава региона, слова которого привела пресс-секретарь.