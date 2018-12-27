Парфенчиков сократил штат еще в одном министерстве Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства об утверждении новой структуры министерства социальной защиты – сокращается численность его сотрудников.
Согласно документу, штат министерства сокращен с 44 до 36 человек.
Количество отделов и их специализация остается прежней.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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