Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:02, 10 Декабря 2018

Парфенчиков сообщил о первых родах в новом перинатальном центре Петрозаводска

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о первых родах в новом перинатальном центре.

"Первые роды! Мама из Медвежьегорска, третьи роды. 10.12.2018 в 12.05 родила девочку Александру, весом 3 кг 210 гр., 52 см", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

"Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Поздравляем", - добавил он.

В марте 2017 года Парфенчиков пообещал "поднять стопку" за первых младенцев перинатального центра.

"Когда перинатальный центр заработает мы с вами договоримся, соберемся и первых новорожденных встретим, когда будут их выписывать. Вот это будет результат нашей с вами работы. Собственно, по стопке поднимем за это",- сказал Парфенчиков на одном из совещаний.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-12-10 14:04:15
Рюмка водки на столе. Ну, за Лепса :)
minus
2018-12-10 14:03:38
Да это не он пишет. Мадам много вокруг него. Он как то выступал на совещании, а в это время в контакте от его имени появился пост, прямо на "глазах" .
Икс
2018-12-10 13:10:48
Мне так жить . Езди по свету и пиши Вконтакте как всё хорошо в Карелии . Может все чиновникам также свалить и со своей родины писать что то где то о Карелии .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.12.2018, 12:17
СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали
06.12.2018, 10:26
Некуда идти
03.12.2018, 11:54
Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам
05.12.2018, 17:49
Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии
06.12.2018, 06:40
Алиханов выйдет на свободу, как только в колонию Сегежи поступят документы суда
09.12.2018, 18:15
"Будем выводить с полицией"

Аналитика

07.12.2018 12:37
Капитал
Игры вокруг "Кареллеспрома": следите за руками 6
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
Некуда идти 11
06.12.2018 10:26
Суоярви в дерьме 7
04.12.2018 10:51
"Первый трактор пустим – это политика" 10
03.12.2018 10:45
"Руки, голова и технология – вот что нужно для качественной уборки города" 5
30.11.2018 13:03
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2018 15:50
Без политики
Платная медицина. Как вернуть 13%
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
"Совершенная ахинея" 6
06.12.2018 13:24
Не в коня корм 8
04.12.2018 16:05
Катаракта у всех впереди. Что делать? 1
30.11.2018 14:54
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел марафон ползунков
Сегодня 10:39
все фото и видео

Опрос

Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»