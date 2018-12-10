Парфенчиков сообщил о первых родах в новом перинатальном центре Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о первых родах в новом перинатальном центре.

"Первые роды! Мама из Медвежьегорска, третьи роды. 10.12.2018 в 12.05 родила девочку Александру, весом 3 кг 210 гр., 52 см", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

"Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Поздравляем", - добавил он.

В марте 2017 года Парфенчиков пообещал "поднять стопку" за первых младенцев перинатального центра.

"Когда перинатальный центр заработает мы с вами договоримся, соберемся и первых новорожденных встретим, когда будут их выписывать. Вот это будет результат нашей с вами работы. Собственно, по стопке поднимем за это",- сказал Парфенчиков на одном из совещаний.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице велось с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились.