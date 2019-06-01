Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра

За сутки в Карелии пострадали трое детей, оставленных без присмотра, сообщил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать опасных ситуаций.

"Уважаемые родители, бабушки и дедушки, - написал Артур Парфенчиков, - пожалуйста, не оставляйте без присмотра маленьких детей, а подростков учите избегать опасных для здоровья ситуаций! За сутки помощь нашей санитарной авиации потребовалась троим детям, один из которых пострадал в результате падения с высоты. Все они своевременно доставлены в больницы, оказывается необходимая помощь".