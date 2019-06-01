16:34, 01 Июня 2019
Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра
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За сутки в Карелии пострадали трое детей, оставленных без присмотра, сообщил Артур Парфенчиков.
Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети обратился к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, чтобы избежать опасных ситуаций.
"Уважаемые родители, бабушки и дедушки, - написал Артур Парфенчиков, - пожалуйста, не оставляйте без присмотра маленьких детей, а подростков учите избегать опасных для здоровья ситуаций! За сутки помощь нашей санитарной авиации потребовалась троим детям, один из которых пострадал в результате падения с высоты. Все они своевременно доставлены в больницы, оказывается необходимая помощь".
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