Парфенчиков создал рабочую группу для подготовки годового отчета

Глава Карелии Артур Парфенчиков образовал рабочую группу по подготовке проекта отчета главы республики о результатах деятельности правительства региона.

Как следует из распоряжения правительства, до 8 февраля главе республики должны были быть представлены предложения о структуре проекта отчета о работе за 2018 год, в том числе по вопросам, поставленным Заксобранием республики.

В срок до 12 марта 2019 года проект отчет должен быть внесен на рассмотрение правительства региона. В рабочую группу по подготовке документа вошли все руководители органов исполнительной власти Карелии.