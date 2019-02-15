Парфенчиков создал рабочую группу для подготовки годового отчета

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Глава Карелии Артур Парфенчиков образовал рабочую группу по подготовке проекта отчета главы республики о результатах деятельности правительства региона.
Как следует из распоряжения правительства, до 8 февраля главе республики должны были быть представлены предложения о структуре проекта отчета о работе за 2018 год, в том числе по вопросам, поставленным Заксобранием республики.
В срок до 12 марта 2019 года проект отчет должен быть внесен на рассмотрение правительства региона. В рабочую группу по подготовке документа вошли все руководители органов исполнительной власти Карелии.
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