Парфенчиков создал рабочую группу по развитию и стимулированию ИЖС в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков образовал рабочую группу в целях развития и стимулирования индивидуального жилищного строительства в республике.
нее, в частности, вошли: вице-премьеры Оксана Чебунина и Дмитрий Родионов, министр финансов Елена Антошина, председатель общественного совета по вопросам строительства при Минстрое Евгений Воскобойников, депутат Заксобрания Лариса Жданова, директор государственного казенного учреждения "Управление земельными ресурсами" Александра Россыпнова и др.
Руководителем рабочей группы является глава Карелии Артур Парфенчиков.
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