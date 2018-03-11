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Новости. Политика
17:01, 11 Марта 2018

Парфенчиков удалил запись про Собчак со своей страницы в соцсети

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Глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что удивлен, как Ксению Собчак допустили до участия в выборах президента, но вскоре удалил эту запись со своей страницы в соцсети.

Напомним, что несколько часов назад глава Карелии Артур Парфенчиков неожиданно для многих прокомментировал допуск Ксении Собчак на выборы президента России в качестве кандидата.

"Как юрист, не могу понять и найти юридические обоснования допуска к выборам кандидата, исключающего проведение выборов Президента РФ в двух определённых конституцией РФ субъектах страны". – написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Своим комментарием глава Карелии сопроводил ссылку на статью "Собчак обменялась с украинскими властями подозрениями в шизофрении" на портале lenta.ru, которую он также разместил у себя на странице.

Однако, спустя время запись про Собчак исчезла со страницы Парфенчикова. Причиной, по всей видимости, стало то, что, разместив ее, глава республики сам нарушил закон, ведь как государственный служащий он не имеет права участвовать в агитации, ему нельзя агитировать ни за, ни против кандидатов. А пост про Ксению Собчак, безусловно, можно расценивать как агитацию против кандидата в президенты. 

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