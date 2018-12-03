Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в указ, который регламентирует выплату ежемесячного денежного поощрения главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона.

Напомним, в ноябре прошлого года глава республики уже изменял указ от 12 мая 2006 года N 76 "О ежемесячном денежном поощрении Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия" (с изменениями и дополнениями)" и увеличил количество выплат ежемесячного денежного поощрения.

Как стало известно "Столице на Онего", в ноябре 2018 года Парфенчиков изменил этот указ еще раз. Поправки начали действовать с 1 декабря 2018 года.

Так, ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) установлено главе республики, председателю Законодательного Собрания Карелии в размере шести месячных должностных окладов. До этого было пять.

Заместителям главы, его представителю в Заксобрании, министрам и председателям госкомитетов, другим членам правительства, уполномоченным по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, некоторым другим высокопоставленным чиновникам, а также работающим на постоянной основе депутатам карельского парламента, ЕДП установлено в размере четырех окладов. Ранее было три оклада.

Чиновникам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Карелия, Парфенчиков установил ЕДП в размере трех окладов. До 1 декабря 2018 года выплата составляла два ежемесячных оклада.