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Новости. Общество
11:54, 03 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Парфенчиков увеличил денежное поощрение себе и чиновникам

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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в указ, который регламентирует выплату ежемесячного денежного поощрения главе республики, лицам, занимающим отдельные государственные должности и должности госслужбы региона.

Напомним, в ноябре прошлого года глава республики уже изменял указ от 12 мая 2006 года N 76 "О ежемесячном денежном поощрении Главы Республики Карелия, лиц, замещающих отдельные государственные должности Республики Карелия и должности государственной гражданской службы Республики Карелия" (с изменениями и дополнениями)" и увеличил количество выплат ежемесячного денежного поощрения.

Как стало известно "Столице на Онего", в ноябре 2018 года Парфенчиков изменил этот указ еще раз. Поправки начали действовать с 1 декабря 2018 года.

Так, ежемесячное денежное поощрение (ЕДП) установлено главе республики, председателю Законодательного Собрания Карелии в размере шести месячных должностных окладов. До этого было пять.

Заместителям главы, его представителю в Заксобрании, министрам и председателям госкомитетов, другим членам правительства, уполномоченным по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей, некоторым другим высокопоставленным чиновникам, а также работающим на постоянной основе депутатам карельского парламента, ЕДП установлено в размере четырех окладов. Ранее было три оклада.

Чиновникам, замещающим должности государственной гражданской службы Республики Карелия, Парфенчиков установил ЕДП в размере трех окладов. До 1 декабря 2018 года выплата составляла два ежемесячных оклада.

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Комментарии

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gaudealis
2018-12-03 14:25:19
Всё правильно сделал.
Ему уже 54, а таблетки от дегенеративных заболеваний нервной системы и головного мозга дорого стоят...
goo
2018-12-03 14:16:44
Аренда квартиры расходы не покрывает?
ПлачУ и ПлАчу
2018-12-03 13:57:25
А что ему еще делать? народ стерпит, а "свояки" заклюют.
Ибо никакой не лидер, а подкаблучник бандитский.
deep
2018-12-03 13:40:07
Так и живем: ВВП Германии в 3 раза больше ВВП России, а Меркель летит на саммит рейсовым самолетом, а наш президент имеет СЛОТ в 56 самолетов. Депутат в Европе имеет 2-х кратную среднюю зарплату, а наши 20-ти кратную. И все это за наши налоги!
Неравнодушный
2018-12-03 13:06:33
Зачем нам об этом знать? Что естественно, то не постыдно.
Сеня
2018-12-03 13:03:30
И где найти теперь те 17,9 % населения кто голосовал за это ……. ? Морду бы набить им !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кир
2018-12-03 12:52:07
Любой так бы сделал. Вы - тоже. Допустим, уменьшил бы зарплату и что? Ещё больше бы возненавидели, потому как не уложился в ваше местечковое сознание.
юрий раски
2018-12-03 12:36:24
:)
David
2018-12-03 12:32:00
Удачи, крепкого здоровья и семейного благополучия вам родимые!
Ванёк
2018-12-03 12:17:20
Не стыда , ни совести у него нет . Лишь урвать побольше себе с нищего бюджета . Мораль у этого чинуши отсутствует ваще .
юрий раски
2018-12-03 12:35:58
:) Ванёк,
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