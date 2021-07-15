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Парфенчиков уволил руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Новости. Общество
06:55, 16 Июля 2021
фото: ptzgovorit.ru

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил Тимофея Крюкова, проработавшего в должности руководителя Госкомитета РК по ценам и тарифам всего два года.

На Официальном портале правовой информации опубликован Указ главы РК от 14 июля 2021 года об освобождении Тимофея Крюкова от должности руководителя Госкомитета РК по ценам и тарифам.

«В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции РК освободить Крюкова Тимофея Петровича, председателя госкомитета по ценам и тарифам от замещаемой должности гражданской службы и уволить с гражданской службы 16 июля 2021 года по инициативе гражданского служащего», - значится в Указе главы Карелии.

Напомним, Крюков был назнначет на должность председателя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам в мае 2019 года. Ранее он занимал пост заместителя председателя госкомитета.
До назначения на должность руководителя Госкомитета Крюков более 10 лет проработал в ООО «Энергокомфорт» Единая Карельская сбытовая компания» на разных должностях, в том числе занимал должности заместителя генерального директора и директора по сбытовой деятельности.
На посту председателя госкомитета по ценам и тарифам он сменил Глеба Суржко.

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