Парфенчиков уволил руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил Тимофея Крюкова, проработавшего в должности руководителя Госкомитета РК по ценам и тарифам всего два года.

На Официальном портале правовой информации опубликован Указ главы РК от 14 июля 2021 года об освобождении Тимофея Крюкова от должности руководителя Госкомитета РК по ценам и тарифам.

«В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции РК освободить Крюкова Тимофея Петровича, председателя госкомитета по ценам и тарифам от замещаемой должности гражданской службы и уволить с гражданской службы 16 июля 2021 года по инициативе гражданского служащего», - значится в Указе главы Карелии.

Напомним, Крюков был назнначет на должность председателя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам в мае 2019 года. Ранее он занимал пост заместителя председателя госкомитета.

До назначения на должность руководителя Госкомитета Крюков более 10 лет проработал в ООО «Энергокомфорт» Единая Карельская сбытовая компания» на разных должностях, в том числе занимал должности заместителя генерального директора и директора по сбытовой деятельности.

На посту председателя госкомитета по ценам и тарифам он сменил Глеба Суржко.