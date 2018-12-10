Парфенчиков ужесточает требования к использованию герба Карелии

Граждане смогут использовать изображение герба, только если это не является "публичным проявлением неуважения" к государственному символу республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент проект поправок в закон о гербе региона, который ужесточает требования к использованию государственного символа республики. В частности, губернаторский законопроект предусматривает введение запрета на использование герба Карелии на страницах Интернет-сайтов, за исключением официальных сайтов органов государственной власти республики. При этом поправки наделяют главу региона правом устанавливать "иные случаи официального использования государственного герба РК".

Кроме того, как говорится в законопроекте, общественные объединения, предприятия и частные лица могут использовать изображения герба Карелии, если такое использование не является "публичным проявлением неуважения" к государственному символу республики. А за нарушение этих требований карельским законодательством предусмотрена административная ответственность.