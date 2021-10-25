Парфенчиков узнал о любви школьников Карелии к чтению Довлатова и Пелевина

Глава Карелии Артур Парфенчиков выяснил литературные предпочтения школьников.

Артур Парфенчиков пришел к выводу, что школьники интересуются современными авторами книг. Об этом Парфенчиков рассказал в соцсети после посещения гимназии № 17 в Петрозаводске.

«Свой рабочий день начал с посещения родной 17 гимназии. Заглянул в спортивный зал — здесь сегодня делаем капитальный ремонт. И по традиции — в библиотеку, чтобы вручить книги. Перечень необходимой литературы библиотекари подготовили заранее. Обратил внимание на любопытную деталь — у школьников есть запрос на современных авторов: Довлатова, Акунина, Толстую, Пелевина», — рассказал он.

Ранее глава Карелии оценил заслуги главреда журнала «Север» как «лидера литературной прессы страны».