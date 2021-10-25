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Парфенчиков узнал о любви школьников Карелии к чтению Довлатова и Пелевина

Новости. Общество
13:05, 25 Октября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии Артур Парфенчиков выяснил литературные предпочтения школьников.

Артур Парфенчиков пришел к выводу, что школьники интересуются современными авторами книг. Об этом Парфенчиков рассказал в соцсети после посещения гимназии № 17 в Петрозаводске.

«Свой рабочий день начал с посещения родной 17 гимназии. Заглянул в спортивный зал — здесь сегодня делаем капитальный ремонт. И по традиции — в библиотеку, чтобы вручить книги. Перечень необходимой литературы библиотекари подготовили заранее. Обратил внимание на любопытную деталь — у школьников есть запрос на современных авторов: Довлатова, Акунина, Толстую, Пелевина», — рассказал он.

Ранее глава Карелии оценил заслуги главреда журнала «Север» как «лидера литературной прессы страны».

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Комментарии

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NEZITIC
2021-10-25 13:49:57
что впаривают за великих через сми, то и читают. Уже и Солженицын - это автор. Противно
Кир
2021-10-25 13:57:33
NEZITIC, согласен.
NEZITIC
2021-10-25 13:49:15
Довлатов, Акунин... - это постыдно
gaudealis
2021-10-25 13:48:35
Пустомеля и бездельник
Изя
2021-10-25 14:22:02
gaudealis, хлестаков ?
Русский
2021-10-25 13:47:19
Взаимоисключающая макулатура :) Агрекалчнутые в шоке
Изя
2021-10-25 13:40:50
Что ту напишешь ? Ничего ((((((((((((((
Гость
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