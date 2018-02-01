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Новости. Общество
16:05, 01 Февраля 2018

Парфенчиков: В Карелии шесть лет не замечали 24 тыс. кв.м аварийного жилья

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реализации программы расселения аварийного жилья.

"Не буду вас еще раз убеждать, что у нас еще много серьезных проблем. Знаете на каком счету здесь (в сфере расселения аварийного жилья )находится Карелия... В 2018 году нам предстоит расселить чуть более 33 тыс. кв.м. жилья и 24 тыс. кв. м жилья, которые в начале 2017 года были выявлены как ранее неучтенные. Это, в определенном смысле, наша общая недоработка. По сути, мы не заметили того, что в течение шести лет в программе расселения не находились тысячи граждан, которые имеют право (на получение нового жилья)", - сказал Артур Парфенчиков на коллегии прокуратуры республики.

Большая часть аварийного жилья расположена в Беломорском районе. Там находится 10,7 из 24 тыс. кв.м аварийного жилья, которое не было учтено, сказал глава Карелии.

"Крайне важна комплексная, предметная оценка жилья, которая была введена в эксплуатацию. Мы знаем, что здесь требуется серьезная ревизия для того, чтобы решить вопрос недостатков, которые были при сдаче жилья в эксплуатацию. И в связи с этим к нам продолжают поступать жалобы граждан", - отметил глава республики.

В четвертом квартале 2017 года – января 2018 года в Карелии были введены в эксплуатацию 12 многоквартирных домов.

"Мы действуем приметно и жестко в плане оценки качества, привлекаем к оценке самих жильцов. И, надеюсь, что те дома, которые мы сдаем сейчас, по ним такого числа жалоб и претензий не будет", - сказал он.

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