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Парфенчиков в Москве договорился о ремонте общежития ж/д колледжа в Петрозаводске

Новости. Общество
07:15, 02 Сентября 2020
фото: со страницы главы Карелии/https://vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков находится с рабочей поездкой в Москве, где занимается вопросами, которые возможно решить только при взаимодействии с федеральным центром.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, где также рассказал о ряде важных встреч.

Так, глава Карелии написал, что 1 сентября встречался с заместителем министра транспорта России Владимиром Токаревым, а также директором административного департамента Минтранса Константином Пашковым, где обсудил вопрос модернизации инфраструктуры железнодорожного колледжа в Петрозаводске, который на сегодняшний день является филиалом Петербургского госуниверситета путей сообщения и находится в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта.

"Рад, что наши предложения нашли поддержку, - отметил Парфенчиков. - Так, в 2021 году планируется комплексная модернизация стадиона, который будет оборудован для занятий физкультурой и тренировок спортивных секций. На 2022 год запланированы масштабные ремонты в общежитиях колледжа".

Также Артур Парфенчиков сообщил, что помимо вопроса с ж/д колледжем удалось достичь договоренности и по Речному училищу (сейчас это филиал Госуниверситета морского и речного флота им. адмирала Макарова).

"Уже в следующую пятницу в Петрозаводск приедет ректор университета Сергей Барышников. Вместе с ним посетим училище и обсудим, что необходимо сделать, чтобы курсанты учились и жили в современных комфортных условиях", - написал руководитель республики.

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