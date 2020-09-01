Парфенчиков в Москве договорился о ремонте общежития ж/д колледжа в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков находится с рабочей поездкой в Москве, где занимается вопросами, которые возможно решить только при взаимодействии с федеральным центром.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, где также рассказал о ряде важных встреч.

Так, глава Карелии написал, что 1 сентября встречался с заместителем министра транспорта России Владимиром Токаревым, а также директором административного департамента Минтранса Константином Пашковым, где обсудил вопрос модернизации инфраструктуры железнодорожного колледжа в Петрозаводске, который на сегодняшний день является филиалом Петербургского госуниверситета путей сообщения и находится в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта.

"Рад, что наши предложения нашли поддержку, - отметил Парфенчиков. - Так, в 2021 году планируется комплексная модернизация стадиона, который будет оборудован для занятий физкультурой и тренировок спортивных секций. На 2022 год запланированы масштабные ремонты в общежитиях колледжа".

Также Артур Парфенчиков сообщил, что помимо вопроса с ж/д колледжем удалось достичь договоренности и по Речному училищу (сейчас это филиал Госуниверситета морского и речного флота им. адмирала Макарова).

"Уже в следующую пятницу в Петрозаводск приедет ректор университета Сергей Барышников. Вместе с ним посетим училище и обсудим, что необходимо сделать, чтобы курсанты учились и жили в современных комфортных условиях", - написал руководитель республики.