Парфенчиков: "Волонтеры работают на консервации Успенской церкви бесплатно и приезжают за свой счет"

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас происходит на месте пожарища в Успенской церкви.

По словам Артура Парфенчикова, на месте сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге начались консервационные мероприятия.

"Московские специалисты "Спецпроектреставрации" делают маркировку, замеры, осуществляют сортировку конструкций, - написал Прафенчиков в соцсетях. - В выходные к ним присоединились специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, АРЦ "Заонежье" и волонтеры "Общего дела" из Москвы и Санкт-Петербурга. Разобраны завалы по периметру сруба, уцелевшие элементы конструкций церкви временно складированы в штабеля на прилегающей территории".

Как пояснил глава республики, все работы ведутся на добровольческой основе.

"Специалисты и волонтеры прибывают на место за свой счет и работают бесплатно на основании разрешения республиканского Управления по охране ОКН, что гарантирует правомерность действий в консервационно-реставрационных работах".