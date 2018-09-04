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Новости. Общество
07:25, 04 Сентября 2018

Парфенчиков: "Волонтеры работают на консервации Успенской церкви бесплатно и приезжают за свой счет"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, что сейчас происходит на месте пожарища в Успенской церкви.

По словам Артура Парфенчикова, на месте сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге начались консервационные мероприятия.

 

"Московские специалисты "Спецпроектреставрации" делают маркировку, замеры, осуществляют сортировку конструкций, - написал Прафенчиков в соцсетях. - В выходные к ним присоединились специалисты Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, АРЦ "Заонежье" и волонтеры "Общего дела" из Москвы и Санкт-Петербурга. Разобраны завалы по периметру сруба, уцелевшие элементы конструкций церкви временно складированы в штабеля на прилегающей территории".

 

 

Как пояснил глава республики, все работы ведутся на добровольческой основе.

 

 

"Специалисты и волонтеры прибывают на место за свой счет и работают бесплатно на основании разрешения республиканского Управления по охране ОКН, что гарантирует правомерность действий в консервационно-реставрационных работах".

 

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