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Новости. Политика
09:14, 07 Сентября 2018

Парфенчиков вошел в тройку лидеров глав регионов СЗФО по итогам августа

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Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третью позицию в медиарейтинге руководителей регионов СЗФО по итогам сообщений СМИ в августе.

В Северо-Западном федеральном округе в августе лидерами по медиаиндексу стали врио главы Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как поясняет "Медиалогия", власти Карелии определили фонд по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге, глава региона Артур Парфенчиков предложил чиновникам первыми пожертвовать деньги на реконструкцию храма.

Кроме того, Парфенчиков заявил, что преждевременно делать выводы о причинах пожара, уничтожившего Успенскую церковь.

СМИ также сообщали, что в Надвоицах состоялась встреча Парфенчикова с руководством и сотрудниками алюминиевого завода.

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Комментарии

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Ванёк
2018-09-07 09:44:53
Болтать ( пиариться ) ни мешки ворочать , большого ума не надо .
User
2018-09-07 09:36:29
Медиаиндекс - это какое-то соревнование по публичному поеданию рыбников с морсом?
grigorjev
2018-09-07 09:34:33
Забыли про то, что знают в Кремле, Генпрокуратуре, минкульте, агентстве нац.политике... А. Парфенчиков, вслед за орденоносцем Худилайненым, причастен к уничтожение национального достояния Карелии и России, журнала Carelia. Экселенс!
кир
2018-09-07 09:55:20
grigorjev, издавай на свои деньги. Где заначка от денег конгресса, за которые ты не отчитался? И даже не посадили почему-то.
Гость
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