Парфенчиков вошел в тройку лидеров глав регионов СЗФО по итогам августа

Глава Карелии Артур Парфенчиков занял третью позицию в медиарейтинге руководителей регионов СЗФО по итогам сообщений СМИ в августе.

В Северо-Западном федеральном округе в августе лидерами по медиаиндексу стали врио главы Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как поясняет "Медиалогия", власти Карелии определили фонд по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге, глава региона Артур Парфенчиков предложил чиновникам первыми пожертвовать деньги на реконструкцию храма.

Кроме того, Парфенчиков заявил, что преждевременно делать выводы о причинах пожара, уничтожившего Успенскую церковь.

СМИ также сообщали, что в Надвоицах состоялась встреча Парфенчикова с руководством и сотрудниками алюминиевого завода.