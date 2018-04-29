Парфенчиков: "Возьму на себя смелость утверждать, что в такой ситуации снос "Невского пассажа" невозможен"

Глава Карелии, бывший руководитель федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков прокомментировал историю со сносом "Невского Пассажа" в Петрозаводске.

Ранее в пятницу "Новая газета" опубликовала новость под заголовком: "В Петрозаводске жители дома с незаконной торговой пристройкой "Невский пассаж" вышли на похороны Фемиды. Она привлекла внимание Артура Парфенчикова.

"В связи с продолжающимися спекуляциями на тему "Невского пассажа" считаю необходимым вновь сделать следующие пояснения", - отметил он.

"Снести здание пристройки в "Невском пассаже" не проблема, даже в материальном плане. Деньги можно найти в бюджете ФССП. Но судебное решение предлагает не только снести, но и привести здание в первоначальное состояние. И вот тут есть вопросы. Суд не исследовал два обстоятельства. Первое-это наличие старого проекта данного первоначального состояния. А, как оказалось, проекта и нет. И второе-возможность приведения здания в первоначальное состояние с учётом современных норм и правил (строительных, пожарных, санитарных и т.п.). Не надо быть специалистом в строительстве, чтобы понимать, что по правилам 60-х годов магазин построить и ввести в эксплуатацию нельзя. Равно, как и любое другое здание. Да и материалов, и конструкций таких уже нет. Есть и проблема в структуре самого судебного решения. Определив необходимость приведения пристройки в первоначальное состояние, суд определил к сносу только верхний этаж вновь построенного магазина. Подземный же новый этаж остаётся нетронутым. И это уже загадка из области даже не юриспруденции, а законов физики. Как привести здание пристройки "в первоначальное состояние" при сохранении нового первого этажа?" - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

"Поэтому, единственно возможным вариантом исполнения судебного решения является достижение консенсуса между сторонами по новому проекту пристройки. А этого консенсуса нет, и все предложения должника взыскателями отвергаются с непробиваемой аргументацией - сделать "как было". Так что возьму на себя смелость утверждать, что в такой ситуации снос "Невского пассажа" невозможен. Очевидно, что снос можно будет начинать только при наличии проекта восстановления магазина. И продолжаться эта история будет, пока стороны не захотят реально договориться", - пояснил он.

Приставы в этой ситуации делают все, чтобы у должников были мотивация и желание договариваться. Должники регулярно штрафуются, им продлевается ограничение на выезд за границу (весьма небезобидное ограничение конституционного права на свободу передвижения), здание пристройки не используется по назначению, принося своим владельцам убытки (можно задать себе вопрос, а что можно было бы сделать для дома и его территории за эти деньги при наличии консенсуса между владельцами магазина и жильцами)", - отметил глава региона.

"Таким образом, приставы применяют весь комплекс принудительных мер, предусмотренных законом. Уголовная ответственность в данном случае, с учётом статуса должников как физических лиц, невозможна. Вот только как мотивировать к поиску соглашения в интересах всего многоквартирного дома, а по большому счёту и всего микрорайона, трёх взыскателей? Закон на этот вопрос ответа не имеет", - считает он.