Парфенчиков возмутился публичным конфликтом в правительстве из-за бюджета

Правительство Карелии не поддержало проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов из-за неожиданного конфликта министерства сельского хозяйства с министерством финансов.

Дискуссия из-за главного финансового документа республики разгорелась сегодня на заседании правительства, где обсуждался законопроект.

Вице-премьер по сельскому хозяйству, глава Минсельхоза Владимир Лабинов заявил, что не может поддержать такой проект. "В докладе Минфина тема сельского хозяйства не прозвучала ни разу. И ни на одном слайде презентации сельское хозяйство не упоминалось ни разу. В материалах, которые мы имеем, мы видим, что тема финансирования госпрограммы сельского хозяйства Карелии не обеспечена – средств не выделено совсем", - сообщил министр. Глава Карелии Артур Парфенчиков возмутился тем, что этот спор возник не на стадии предварительного согласования, а на заседании правительства, когда истекает предельный срок формирования проекта бюджета. Как власти собираются выходить из этой ситуации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".