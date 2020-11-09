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Парфенчиков возмутился публичным конфликтом в правительстве из-за бюджета

Новости. Общество
13:38, 10 Ноября 2020
фото: страница правительства РК Вконтакте
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Правительство Карелии не поддержало проект бюджета республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов из-за неожиданного конфликта министерства сельского хозяйства с министерством финансов.

Дискуссия из-за главного финансового документа республики разгорелась сегодня на заседании правительства, где обсуждался законопроект.

Вице-премьер по сельскому хозяйству, глава Минсельхоза Владимир Лабинов заявил, что не может поддержать такой проект.

"В докладе Минфина тема сельского хозяйства не прозвучала ни разу. И ни на одном слайде презентации сельское хозяйство не упоминалось ни разу. В материалах, которые мы имеем, мы видим, что тема финансирования госпрограммы сельского хозяйства Карелии не обеспечена – средств не выделено совсем", - сообщил министр.

Глава Карелии Артур Парфенчиков возмутился тем, что этот спор возник не на стадии предварительного согласования, а на заседании правительства, когда истекает предельный срок формирования проекта бюджета.

Как власти собираются выходить из этой ситуации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-10 15:08:54
Ха-ха-ха! А бюджет то голый :)
Изя
2020-11-10 16:08:45
zanoza, на зарплату воеводе хватит , да и ладно )))
бюджет
2020-11-10 14:26:44
Желательно не много СЛОВОВ, а много цифирь: Что, Где, Когда? А лабудой заниматься , в период коронавируса, это......
елпидифор
2020-11-10 14:18:34
Классный пиар-ход, заранее согласованный под ничего не понимающую публику минфином и минсельхохом. А губернатор - в белых одеждах (или в смокинге).
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