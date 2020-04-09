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Парфенчиков выйдет на связь с предпринимателями Карелии через 5 минут, чтобы рассказать, как им жить дальше

Новости. Общество
13:55, 10 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня повторно проведет "Прямую линию", чтобы ответить на вопросы предпринимателей о мерах господдержки в период пандемии коронавируса.

"Прямая линия" состоится 10 апреля в 14.00. Онлайн-трансляция пройдет на странице главы республики Артура Парфенчикова в социальной сети "Вконтакте".

Губернатор пообещал вновь поговорить о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили представители предпринимательского сообщества Карелии, принятые в стране меры поддержки бизнеса не работают. Скидки от государства незначительные, отсрочки бессмысленны, а заключения о форс-мажоре в правоприменительной практике очень спорные.

Отметим, что предприниматели передали в редакцию "Столицы на Онего" те вопросы, на которые они хотели бы получить от главы Карелии прямые ответы.

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