Парфенчиков выйдет на связь с предпринимателями Карелии через 5 минут, чтобы рассказать, как им жить дальше

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня повторно проведет "Прямую линию", чтобы ответить на вопросы предпринимателей о мерах господдержки в период пандемии коронавируса.

"Прямая линия" состоится 10 апреля в 14.00. Онлайн-трансляция пройдет на странице главы республики Артура Парфенчикова в социальной сети "Вконтакте".

Губернатор пообещал вновь поговорить о мерах поддержки регионального бизнеса в условиях карантинных мер, введенных республиканскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как отметили представители предпринимательского сообщества Карелии, принятые в стране меры поддержки бизнеса не работают. Скидки от государства незначительные, отсрочки бессмысленны, а заключения о форс-мажоре в правоприменительной практике очень спорные.

Отметим, что предприниматели передали в редакцию "Столицы на Онего" те вопросы, на которые они хотели бы получить от главы Карелии прямые ответы.