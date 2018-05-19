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Новости. Общество
09:36, 19 Мая 2018

Парфенчиков выслушает жалобы жителей Беломорского района

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В Карелии начался День единого приема граждан.

 

Глава Карелии Артур Парфенчиков принимает граждан в Беломорском районе с 11 до 16 часов. Вместе с ним работает руководитель Управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых, а также представители ряда республиканских министерств. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К участию в Дне единого приема граждан присоединились и другие представители власти. Так, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович ведет прием в Медвежьегорске – с 11 до 14 часов.

Члены правительства и республиканские министры выехали во все районы Карелии. В Петрозаводске прием граждан проводится в органах исполнительной власти.

Предварительная запись производилась на прошлой неделе. Граждане, пришедшие без предварительной записи, принимаются после окончания приема записавшихся. Прием проводится по принципу "до последнего заявителя", сообщают в правительстве.

Как подчеркивают организаторы Дня приема граждан, для участия в мероприятии заявителю необходимо предъявить паспорт. Ориентировочное время приема одного человека ограничено 15 минутами. Ветераны войн, инвалиды всех категорий, предварительно записавшиеся на прием, принимаются вне общей очереди.

Прием пройдет во всех районах и городских округах республики с 11 до 18 часов.

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