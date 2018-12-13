Парфенчиков заявил о большом интересе к сотрудничеству с Беларусью и предложил открыть прямой авиарейс

Карелия заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по широкому спектру направлений, заявил глава республики Артур Парфенчиков в Минске на встрече с Александром Лукашенко.

Как пишет "Белта", на встрече глава белорусского государства отметил ряд перспективных направлений для расширения взаимодействия с Карелией. В их числе производственная кооперация, поставки различной техники, продуктов питания, обмен опытом и технологиями в АПК, в том числе в молочном животноводстве и рыбоводстве.

"Все, о чем говорили, представляет наш большой взаимный интерес. Думаю, что мы в любом случае должны находить взаимовыгодный результат. У нас только такой подход", - сказал Артур Парфенчиков.

По его словам, в ходе визита в Беларусь был составлен новый план трехлетнего взаимодействия, который рассчитан на увеличение объемов сотрудничества как в торговле, так и по другим направлениям. В машиностроении в качестве пилотного и якорного совместного проекта Артур Парфенчиков назвал создание лесозаготовительной техники "Амкодор". Сторонам также интересен обмен опытом в лесном хозяйстве в целом - вопросах интенсивного лесопользования, лесовосстановления, последующей глубокой переработки древесины.

Карельскую сторону также очень заинтересовали возможности использования продукции белорусского машиностроения в сфере общественного транспорта.

"С удовольствием вчера посмотрели последние наработки и по гибридам, и по электробусам. Я бы хотел, чтобы в короткое время белорусская техника появилась на карельских дорогах. В этом направлении мы тоже будем работать", - отметил Парфенчиков.

Он подчеркнул, что сотрудничество между Карелией и Беларусью охватывает не только торгово-экономические вопросы, но и области культуры, гуманитарных связей. Это обусловлено тем, что в Карелии проживает очень большая белорусская диаспора, создана национально-культурная автономия, да и сам глава Карелии имеет белорусские корни.

"Очень важно, конечно, и мы обсуждали это сегодня с Президентом Беларуси, чтобы появился прямой рейс Минск-Петрозаводск. У нас жители очень желают, чтобы такая связь появилась. Это будет способствовать активности и бизнеса, и развитию туризма", - сказал Артур Парфенчиков.