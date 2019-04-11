Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
10:42, 11 Апреля 2019
фото: правительство Карелии

Парфенчиков заявил о необходимости прорыва в экономике Карелии

Загрузка...

Республика нуждается в экономическом прорыве, чтобы выполнить мероприятия федеральной целевой программы и реализовать национальные проекты.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в четверг на заседании правительства Карелии.

Предстоит огромный объем работы, в первую очередь, по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы развития республики. На мероприятия национальных проектов в Карелии только на 2019 год запланированы огромные средства – 5,9 млрд рублей. В соответствии с ФЦП "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в 2019-2020 годах необходимо построить 62 объекта. Масштаб этих задач таков, что в предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, и социальной сфере республики", - сказал Парфенчиков.

По его словам, в 2018 году в республике сложилась стабильная социально-экономическая ситуация.  Положительную динамику показали основные отрасли экономики. С опережающими темпами развивались обрабатывающие отрасли. А среди субъектов СЗФО динамика роста обрабатывающих производств является самой высокой.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах вырос на 4,7% к уровню предыдущего года. В рыболовстве и рыбоводстве объем отгруженных товаров увеличился более чем на 19%. На 12,2% вырос экспорт.

"В то же время, - отметил Парфенчиков, - на темпах роста промышленного сектора негативно отразились остановка производственной деятельности Надвоицкого алюминиевого завода и снижение объемов производства щебня".

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 41,2 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет увеличились на 6,9 миллиарда рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Американец
2019-04-11 11:05:16
действуй. Впрягся, так и работай, а не слова говори
Неравнодушный
2019-04-11 11:00:49
Звучит страшно.
User
2019-04-11 10:55:58
Как всегда, отзовутся только трубы. На том прорыв и закончится.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
05.04.2019, 19:40
Сын Сергея Зверева признался, что тяжело болен
04.04.2019, 18:20
Сотрудники ДПС выручили из беды женщину, застрявшую на улице Чапаева
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

Аналитика

09.04.2019 09:00
Обществоведение
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 22
Эксклюзивное интервью с Игорем Перовым - адвокатом признанной потерпевшей несовершеннолетней бывшей приемной дочери Юрия Дмитриева.
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Противники форелевой фермы судятся с Минсельхозом Карелии 1
03.04.2019 16:01
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:23
Частная жизнь
"Я горжусь тем, что мы не упустили руководство колониями, зоны у нас "красные"
Александр Истомин поделился интересными воспоминаниями о службе в системе исполнения наказания Карелии.
"Свобода нищего поэта" 1
02.04.2019 11:20
Легкий путь узнать о легких
02.04.2019 09:11
"Просто сжимается сердце"
29.03.2019 10:00
архив чтиво

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»