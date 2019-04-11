Парфенчиков заявил о необходимости прорыва в экономике Карелии

Республика нуждается в экономическом прорыве, чтобы выполнить мероприятия федеральной целевой программы и реализовать национальные проекты.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в четверг на заседании правительства Карелии.

Предстоит огромный объем работы, в первую очередь, по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы развития республики. На мероприятия национальных проектов в Карелии только на 2019 год запланированы огромные средства – 5,9 млрд рублей. В соответствии с ФЦП "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в 2019-2020 годах необходимо построить 62 объекта. Масштаб этих задач таков, что в предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, и социальной сфере республики", - сказал Парфенчиков.

По его словам, в 2018 году в республике сложилась стабильная социально-экономическая ситуация. Положительную динамику показали основные отрасли экономики. С опережающими темпами развивались обрабатывающие отрасли. А среди субъектов СЗФО динамика роста обрабатывающих производств является самой высокой.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах вырос на 4,7% к уровню предыдущего года. В рыболовстве и рыбоводстве объем отгруженных товаров увеличился более чем на 19%. На 12,2% вырос экспорт.

"В то же время, - отметил Парфенчиков, - на темпах роста промышленного сектора негативно отразились остановка производственной деятельности Надвоицкого алюминиевого завода и снижение объемов производства щебня".

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 41,2 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет увеличились на 6,9 миллиарда рублей.