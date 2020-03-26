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Парфенчиков заявил о принудительной обсервации тех, кто не соблюдает режим самоизоляции

Новости. Общество
07:57, 27 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о жестких мерах, которые будут применяться к жителям республики, не соблюдающим карантинный режим из-за коронавируса.

Руководитель республики заявил сегодня о введении в регионе новых карантинных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

По словам Парфенчикова,  туробьекты республики, расположенные лесной зоне уже практически заполнены. Там будет введен карантинный режим. Все объекты туристического показа (Рускеала, Кижи, Кивач и т.д.) будут закрыты.

"В настоящее время главной нашей проблемой являются почти десять тысяч наших земляков, вернувшихся в последние две недели из-за границы. И сотни продолжают возвращаться. К сожалению, большая их часть не соблюдают добровольный режим самоизоляции, не сообщают о себе в установленном порядке. Карелия в числе лидеров по числу въехавших из-за рубежа. Несмотря на отсутствие подтверждённых случаев вируса, отношу нашу республику к зоне особого риска. И эти люди не сидят в лесных домиках, укрываясь от короновируса, а находятся среди нас - в общественном транспорте, в магазинах, в учреждениях. Их дети посещают общие детские сады. Сейчас мы располагаем списком всех приехавши, но в короткие сроки отработать тысячи человек невозможно . Не хватает сил и средств полиции и Роспотребнадзора. Но в ближайшие дни дойдём до каждого и примем самые жёсткие меры, вплоть до принудительной обсервации при необходимости. В случае, если игнорирование карантинных мер гражданином повлечёт заражение других лиц, будем привлекать к ответственности по всей строгости закона", - отметил глава республики.

Артур Парфенчиков просит всех прибывших из-за границы уйти на режим самоизоляции и сообщить о своём местонахождении в Минздрав.

"Не захотите общаться с врачами, будете общаться с прокурорами и полицейскими!" - заявил глава Карелии.

По словам Парфенчикова, в настоящее время дорабатывается новое распоряжение Главы об усилении карантинных мер. Оно будет подписано буквально через два часа.

"Карантинные меры по Карелии будут приняты самые жёсткие", - отметил глава республики.

Ранее министр здравоохранения Карелии призвал жителей республики не отпускать пожилых родителей на улицу из-за угрозы коронавируса.

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