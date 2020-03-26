Охлопков призвал жителей Карелии не отпускать пожилых родителей на улицу из-за угрозы коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков предложил жителям республики позаботиться о здоровье своих пожилых родственников во время пандемии коронавируса.

Министр Охлопков обратился к жителям Карелии с призывом внимательно отнестись к безопасности пожилых родителей в период распространения инфекционной угрозы.

"Надо их беречь. Это группа риска. И чтобы они из дома не выходили, не гуляли", - сказал Михаил Охлопков в финале правительственного брифинга.

Глава карельского Минздрава посоветовал не относиться легкомысленно к угрозе, которую несет коронавирус.

"Эта инфекция невидима. Это нам кажется иллюзорно, что ее нет", - пояснил он.

По словам Михаила Охлопкова, на данный момент в Карелии сохраняется относительно благоприятная ситуация в плане распространения коронавирусной инфекции.

На брифинге глава Минздрава также заявил, что в группе риска по развитию новой каронавирусной инфекции находятся люди старше 50 лет.

"Даже не более 65, а старше 50 лет. Потому что эта группа самая уязвимая", - подчеркнул Охлопков. При этом министр добавил, что описаны эпизоды новой коронавирусной инфекции в тяжелой степени у граждан старше 40 лет.

Ранее власти Карелии рекомендовали людям старше 60 лет перейти в режим самоизоляции.