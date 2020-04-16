Парфенчиков: "Значительная часть жителей Карелии ответственно отнеслась к соблюдению режима всеобщей изоляции"

Ситуацию с распространением коронавируса в Карелии обсудили в правительстве.

На заседании правительства Карелии рассмотрели вопрос о ситуации с распространением на территории республики коронавирусной инфекции и мерах, принимаемых по противодействию COVID-19.



Как рассказал заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты, руководитель оперативного штаба Игорь Корсаков, в медицинских организациях для лечения больных коронавирусной инфекцией имеется 241 больничная койка, 132 из них обеспечены подводкой кислорода. К концу апреля будут развёрнуты ещё 66 коек. В медицинских организациях республики имеется 213 аппаратов ИВЛ. Учреждения здравоохранения, предназначенные для лечения больных с COVID-19, снабжаются необходимым оборудованием. Имеются 49 аппаратов искусственной вентиляции легких, ожидается поставка 23 ИВЛ, будут закуплены еще 29 аппаратов. Для оказания помощи пациентам с осложнёнными формами инфекции в Республиканской больнице им. В.А. Баранова есть аппарат ЭКМО. В третьем квартале текущего года ожидается поставка ещё одного аппарата ЭКМО - в Республиканскую инфекционную больницу.



В республике создан трехмесячный неснижаемый запас лекарственных средств для лечения больных с коронавирусом.



Как сообщили в Минздраве Карелии, количество исследований на COVID-19 увеличилось. В настоящее время, кроме Центра гигиены и эпидемиологии в РК, исследования проводятся еще в трех лабораториях. С начала проведения противоэпидемических мероприятий выполнено 6712 исследований на коронавирусную инфекцию, за последние сутки – 666.



В республике работают 28 врачей инфекционистов и 53 врача анестезиолога-реаниматолога. Для работы в круглосуточном режиме во время эпидемии коронавирусной инфекции сформированы 14 бригад из врачей, среднего и младшего медицинского персонала.



В целях стимулирования медицинских работников за оказание медицинской помощи пациентам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, а также пациентам с подтверждённым диагнозом будут предоставлены региональные доплаты от 5 до 25 тысяч рублей. Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с подтверждённым диагнозом, региональные выплаты будут устанавливаться в дополнение к федеральным.



По данным на 16 апреля в республике выявлено 9 заболевших COVID-19. Сокращается количество людей, находящихся на самокарантине, 12 человек находятся в местах обсервации, 25 человек – в стационаре.



Артур Парфенчиков отметил, что локализовать очаги заражения коронавирусной инфекцией и сохранить достаточно стабильной эпидемиологическую ситуацию удалось благодаря тому, что значительная часть жителей республики ответственно отнеслась к соблюдению режима всеобщей изоляции.