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Новости. Общество
11:20, 18 Мая 2018

Парфенчиков предложил учредить орден "Сампо"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил учредить в республике новые госнаграды, в том числе орден "Сампо" и медаль "М.П. Пименова".

Соответствующий законопроект внесен в парламент региона. В тексте документа отмечается, что государственными наградами являются: орден "Сампо", медаль "За заслуги перед Республикой Карелия", медаль М.П. Пименова, Почетная грамота Карелии.

К примеру, орден "Сампо" предлагается сделать высшей госнаградой региона. Она будет вручаться за особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической, социально-кульутрной, научно-технической, государственной, общественной деятельности и др. Награждение орденом может быть произведено посмотрено. Планируется выдавать не более трех наград в год.

Медалью Пименова предлагается награждать граждан и организации за большой вклад в благотворительную деятельность. В год получателей награды может быть не более пяти.

Расходы бюджета на приобретение госнаград на 2019 год составят 430 тыс. рублей, указано в пояснительной записке.

 

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Комментарии

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неравнодушный
2018-05-18 12:08:00
Звучит, конечно, красиво, но что такое Сампо?
В эпосе - мельница, а вот у саамов - имя мальчика (в литературных источниках есть сказка "Сампо-лопарёнок"). Происхождение слова также может соответствовать этому имени : "самь" - это самоназвание лопарей, "по"- возможно усечённое от карельского "пойка" - мальчик. Так получается- орден имени лопарского мальчика - высшая награда Карелии?!
Копатыч
2018-05-18 11:53:00
Первыми орденоносцами и медалистами станут без сомнений буряты и экс приставы, поскольку именно они вносят неоценимый вклад в прорывное развитие Карелии во всех направлениях.
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