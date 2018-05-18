Парфенчиков предложил учредить орден "Сампо"

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил учредить в республике новые госнаграды, в том числе орден "Сампо" и медаль "М.П. Пименова".

Соответствующий законопроект внесен в парламент региона. В тексте документа отмечается, что государственными наградами являются: орден "Сампо", медаль "За заслуги перед Республикой Карелия", медаль М.П. Пименова, Почетная грамота Карелии.

К примеру, орден "Сампо" предлагается сделать высшей госнаградой региона. Она будет вручаться за особо выдающиеся достижения и заслуги в экономической, социально-кульутрной, научно-технической, государственной, общественной деятельности и др. Награждение орденом может быть произведено посмотрено. Планируется выдавать не более трех наград в год.

Медалью Пименова предлагается награждать граждан и организации за большой вклад в благотворительную деятельность. В год получателей награды может быть не более пяти.

Расходы бюджета на приобретение госнаград на 2019 год составят 430 тыс. рублей, указано в пояснительной записке.