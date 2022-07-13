Парк для семейного отдыха обустраивают в Сегеже

Проект победил в федеральном конкурсе, работы уже начались.

Сегодня Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход работ по организации парка семейного отдыха в Сегеже. Семейный парк «Сегежа» стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

Проект предполагает устройство восьми функциональных зон: входной, детской, зоны активного отдыха, общепита, свободного использования, спокойного отдыха, пешеходной и спортивной. Из бюджетов разного уровня на реализацию идеи выделено 78,8 миллионов рублей, из них 2 млн частных инвестиций на обустройство кафе, беседки летней террасы.

Работы начались в апреле. К этому моменту строители очистили территорию от кустарника и аварийных деревьев, демонтировали старые опоры освещения, фундаменты, заброшенные постройки, вывезли мусор. Подготовлено основание для игры в кюккя, идет обустройство спортплощадки.

«В 1970-80 годы здесь был очень красивый парк. Очень хочется его восстановить, — рассказала глава администрации Сегежского района Марина Гусева. — Когда делали проект, решили, что сделаем расположенную тут спортивную площадку шире, чтобы она была многофункциональной. Будут стоять и тренажеры, и баскетбольное кольцо, и волейбольная площадка. Будет много различных площадок, чтобы люди могли поиграть в шахматы, покачаться на качелях, а дети покататься на аттракционах».

На территории парка откроют кафе, обновят и уже действующую рядом точку общепита. Часть дорожек выложат плиткой, другую — заасфальтируют.

Глава республики обратил внимание строителей и мэрии на необходимость сохранить исторические фигуры животных, которые запомнили несколько поколений сегежан.

Кроме того, районная администрация обратилась к Сегежскому ЦБК с просьбой ускорить капитальный ремонт магистральной сети теплоснабжения, который предприятие ведет на территории парка. Сейчас специалисты завершают работы.