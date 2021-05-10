Парк в райцентре Карелии выглядит как после бомбежки (ФОТО)

Благоустройство парка «Сувилахти» в Суоярви больше напоминает артобстрел.

Жители Суоярви удивлены тем, как местные власти подготовили парк к Дню Победы.

«У вас что, война еще идет? В парке "Сувилахти "в Суоярви в канун празднования Дня Победы вероятно прошел артобстрел или плановое бомбометание. Именно так он выглядит 10 мая, и своим видом вызывает подобные вопросы у гостей города», - пишут в паблике «Alars© в Суоярви».

Жители райцентра выложили фото, на которых видно, что вся территория парка в ямах и рытвинах. Видимо, это следы от благоустройства.