За потерю парковочного талона предусмотрен штраф в 500 рублей

Парковка в аэропорту «Петрозаводск» станет платной с 20 марта. Водители смогут ее оплатить в терминалах у выхода из здания или на стойке у шлагбаума на выезде с территории.

Как и во многих столичных аэропортах и вокзалах бесплатно можно заехать лишь на 15 минут. Также предусмотрен штраф в 500 рублей за потерю, порчу или передачу другому человеку парковочного талона.

Цены узнал проект «Жизнь и кошелек».