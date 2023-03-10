За потерю парковочного талона предусмотрен штраф в 500 рублей
Парковка в аэропорту «Петрозаводск» станет платной с 20 марта. Водители смогут ее оплатить в терминалах у выхода из здания или на стойке у шлагбаума на выезде с территории.
Как и во многих столичных аэропортах и вокзалах бесплатно можно заехать лишь на 15 минут. Также предусмотрен штраф в 500 рублей за потерю, порчу или передачу другому человеку парковочного талона.
Цены узнал проект «Жизнь и кошелек».
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