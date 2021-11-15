Парковку для инвалидов в центре Петрозаводска вновь завалило снегом (ФОТОФАКТ)

У здания МФЦ на улице Красной в центре Петрозаводска сугробы перекрыли дорогу водителям с ограниченными возможностями.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото заваленной снегом парковки для инвалидов у здания МФЦ на улице Красной, 49.

Ранее водитель уже рассказывал в СМИ, что парковка не убрана, и после публикации снег почистили.

«После моего обращения в редакцию парковку вычистили, но ненадолго… До следующего снегопада. Уже с начала недели здесь непреодолимый барьер из твердого снега с дороги и неочищенная парковка, — написал водитель, обратившийся в редакцию. — Стыдно за нашу мэрию! Что мешает содержать места парковки для лиц с ограниченными возможностями в нормальном состоянии?»