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Парковку для инвалидов в центре Петрозаводска вновь завалило снегом (ФОТОФАКТ)

Новости. От читателей
11:27, 24 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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У здания МФЦ на улице Красной в центре Петрозаводска сугробы перекрыли дорогу водителям с ограниченными возможностями.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото заваленной снегом парковки для инвалидов у здания МФЦ на улице Красной, 49.

Ранее водитель уже рассказывал в СМИ, что парковка не убрана, и после публикации снег почистили.

«После моего обращения в редакцию парковку вычистили, но ненадолго… До следующего снегопада. Уже с начала недели здесь непреодолимый барьер из твердого снега с дороги и неочищенная парковка, — написал водитель, обратившийся в редакцию. — Стыдно за нашу мэрию! Что мешает содержать места парковки для лиц с ограниченными возможностями в нормальном состоянии?»

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Комментарии

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кир
2021-12-24 12:07:15
Про инвалидов вспомнили, а про 98 процентов остальных людей - нет. Дворники не работают как следует. И усер свалил в Питер за халявой. :)
Вася
2021-12-24 11:53:14
Серебром обработали?
Гость
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