Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Против проголосовали всего семь депутатов.

В парламенте Финляндии 1 марта прошло голосование по вопросу вступления страны в НАТО. Как пишет Helsingin Sanomat, из двухсот депутатов 184 поддержали присоединение к военному блоку.

Против высказались только семь депутатов, в основном – левые. Один парламентарий воздержался, еще семеро на заседании отсутствовали.

Теперь это решение поступит на утверждение в правительство Финляндии и президенту страны.