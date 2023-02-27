Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО

Против проголосовали всего семь депутатов.
В парламенте Финляндии 1 марта прошло голосование по вопросу вступления страны в НАТО. Как пишет Helsingin Sanomat, из двухсот депутатов 184 поддержали присоединение к военному блоку.
Против высказались только семь депутатов, в основном – левые. Один парламентарий воздержался, еще семеро на заседании отсутствовали.
Теперь это решение поступит на утверждение в правительство Финляндии и президенту страны.
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