Парламент Карелии будет вести мониторинг ситуации с поликлиникой № 3 Петрозаводска

В Законодательном Собрании Республики Карелия состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались перспективы развития поликлиники № 3 Петрозаводска, в том числе строительство нового здания для учреждения.

В совещании, которое провел председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец, приняли участие представители администрации Петрозаводского городского округа, Министерства здравоохранения республики, Петросовета, учреждений здравоохранения Петрозаводска, общественности и депутаты карельского парламента.

Напомним, ранее в Законодательное Собрание поступали обращения жителей города о том, что имеющиеся площади медучреждения на пр. Первомайский, 28 недостаточны для приема пациентов в комфортных условиях, так как оно находится в приспособленном под поликлинику здании бывшего общежития 1958 года постройки. Вопрос обсуждался на заседании Комитета в сентябре.

Как проинформировал заместитель Министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий, в 2020 году за счет бюджета республики отремонтирована входная зона в поликлинику, обустроена стоянка для автомобилей. В ближайшее время будет заключен контракт на проведение комплексного обследования технического состояния здания. Предложения, подготовленные Минздравом Карелии в проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, включают несколько вариантов решения проблемы, в частности, строительство новой поликлиники ориентировочной суммой 1 млрд рублей и реконструкцию здания. Для возведения в районе Первомайского проспекта новой поликлиники мощностью до 800 посещений в смену необходимы земельный участок 0,8 га и проектно-сметная документация.

Председатель Комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов рассказал, что земельный участок в районе улиц Мурманской и Бесовецкой уже определен. Сейчас на нем расположены три аварийных дома, которые включены в программу расселения жилья и подлежат сносу. После всех процедур начнется формирование участка. В 2023 году будет возможно приступить к строительству.

На совещании также обсуждались вопросы подготовки проектно-сметной документации на строительство социально значимого объекта и сотрудничество поликлиники № 3 с больницей "РЖД-Медицина".

По итогам совещания парламентарии рекомендовали Министерству здравоохранения республики подготовить и направить заинтересованным сторонам план мероприятий по развитию городской поликлиники № 3, созданию условий для комфортного предоставления медицинских услуг жителям.

Как отметил Алексей Хейфец, Комитет по здравоохранению и социальной политике поддерживает предложение общественных организаций по строительству современного здания для учреждения и будет вести мониторинг ситуации с поликлиникой № 3.

"С развитием современных медицинских технологий и возрастающими требованиями пациентов в приспособленном под поликлинику здании бывшего общежития создать комфортные условия для посетителей невозможно. Поэтому, безусловно, необходимо строительство нового здания, учитывающего современные стандарты оказания поликлинической помощи", – отметил Алексей Хейфец.

Добавим, 9 октября депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук и Алексей Хейфец примут участие в заседании рабочей группы Петросовета по вопросу улучшения условий оказания медицинской помощи населению Петрозаводска, обслуживаемому в ГБУЗ РК "Городская поликлиника № 3".