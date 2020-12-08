Парламент Карелии намерен заказать розы, гвоздики и хризантемы почти на 100 тыс. рублей

На сайте госзакупок появилась информация о намерении Заксобрания Карелии в 2021 году приобрести цветочную продукцию почти на 100 тыс. рублей.

Карельский парламент намерен приобрести живые цветы и составленные из них букеты. Информация о соответствующем электронном аукционе опубликована на сайте госзакупкок.

В спецификации поставки указано, что победитель аукциона обязан предоставить Заксобранию 64 гвоздики, 56 роз, 40 альстромерий, а также 15 букетов. В состав букетов должны быть включены розы, хризантемы, альстромерии и цинерии.

Максимальная цена контракта – 90 тыс. 933 рубля. Источником финансирования служит карельская казна.

В документации указаны конкретные требования к букетам – по высоте, ширине и способу упаковки; также приведены стандарты для внешнего вида цветов.

"Цветы должны быть свежими, чистыми, равномерно облиственными, с типичными для данного ботанического сорта окраской и формой цветка, не допускается наличие повреждений механических, химических, вредителями, болезнями", - в частности, указано в характеристике товара.

Цветы победителю аукциона предстоит доставлять в здание парламента на улице Куйбышева в Петрозаводске. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам заказчика в период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Указано, что в срочных случаях товар должен быть доставлен в течение двух часов с момента подачи заявки.