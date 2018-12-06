Парламент Карелии не хочет уменьшать зарплату Парфенчикову и депутатам

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06.12.18 13:26
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Большинство депутатов Законодательного собрания Карелии на сегодняшней сессии проголосовало против поправки к бюджету о выделении средств на нужды детей-сирот за счет сокращения затрат на содержание правительства и парламента.
По словам Андрея Рогалевича, кроме сокращения затрат на содержание чиновников, можно сэкономить средства на расходах правительства, связанных с освещением деятельности органов власти в СМИ.
Это предложение не вызвало никаких дискуссий на заседании. Большинство депутатов отказалось принять поправку.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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06.12.18 13:26
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