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Парламент Карелии: нуждающиеся многодетные семьи будут получать ежемесячные выплаты до конца 2023 года

Новости. Общество
11:15, 15 Июля 2021
фото: © Заксобрание Карелии

На заседании Законодательного собрания Карелии депутаты приняли региональный проект закона о социальной поддержке многодетных семей, согласно которому ежемесячные денежные выплаты нуждающимся семьям при усыновлении или рождении третьего ребенка или последующих детей будут продлены до конца 2023 года.

Размер ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей в Карелии в 2021 году составляет 13 713 рублей. Данные выплаты при рождении ребенка в Карелии имеют адресный характер. Поэтому получить финансовую поддержку могут малообеспеченные семьи. При рождении двух и более детей одновременно ЕДВ выплачивается на каждого ребенка.

«Такая мера господдержки будет способствовать улучшению демографической ситуации в регионе, поможет многодетным семьям улучшить материальное положение. Сейчас в период пандемии у многих семей возникли проблемы с работой, здоровьем и иные трудности. Отрадно, что многодетные семьи смогут воспользоваться данной социальной выплатой», — прокомментировал инициативу председатель парламентского Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

В 2021 году в республике родилось 456 третьих или последующих детей. Финансирование этого направления осуществляется за счет предоставления субсидий из федерального бюджета на софинасирование расходных обязательств региона. Общая сумма средств, направленных на поддержку многодетных семей, в 2021 году составит около 406 млн рублей, в 2022 году более 540 млн рублей, в 2023 году порядка 543 млн рублей.

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