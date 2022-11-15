Парламент Карелии предложил Минприроды РФ увеличить субвенцию на зарплаты работникам лесничеств

Законодательное собрание Карелии приняло обращение к министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову с предложением увеличения объема субвенции на реализацию переданных полномочий в области лесных отношений.

Авторы обращения — председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, руководитель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова, заместители председателя Комитета Натали Карапетян и Андрей Монастыршин.

Парламентарии отмечают, что в Карелии лесопользование играет ведущую роль в развитии экономики, ежегодно увеличиваются объемы заготовки древесины и потребления древесного сырья, реализуются мероприятия по защите и воспроизводству лесов.

Вместе с тем лесное хозяйство Карелии испытывает дефицит квалифицированных специалистов. Одна из главных причин оттока кадров и малой привлекательности для молодых сотрудников — низкий уровень оплаты труда. Например, в настоящее время штатная численность работников центральных лесничеств установлена в количестве 1 150 единиц. Из них нормативная численность госинспекторов — 797. При этом 171 вакансия свободна. Средняя заработная плата госинспектора с учетом районного коэффициента и северных надбавок составляет около 27,5 тыс. рублей.

Исходя из планируемого на 2023 год объема субвенции из федерального бюджета на оплату труда работников лесничеств республики, уровень их доходов по сравнению с этим годом не увеличится. При этом в рамках Соглашения, заключенного между Министерством финансов России и правительством Карелии, республика не может софинансировать переданные полномочия в области лесных отношений. Поэтому без дополнительного привлечения средств из федеральной казны повышение оплаты труда работников лесного хозяйства с учетом предусмотренной индексации не представляется возможным.

В связи с этим Законодательное собрание Карелии обратилось к федеральному Министру природных ресурсов и экологии России с предложением, направленным на увеличение объемов субсидирования переданных полномочий из бюджета страны и повышение уровня оплаты труда работникам лесничеств республики.