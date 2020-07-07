Парламент Карелии предложит отплатить отдых борющимся с COVID-19 медикам и их детям

Медицинские специалисты, работающие с больными COVID-19, а также их дети и дети, переболевшие коронавирусом, должны иметь возможность отдохнуть за счет государства, считают в парламенте Карелии.

Депутаты Законодательного собрания обратятся в правительство России с предложением за счет средств федерального бюджета возместить стоимость путевок для медицинского персонала, оказывающего в стационарах помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также для детей этих медицинских работников. Аналогичную меру поддержки депутаты предлагают и для детей, переболевших COVID-19. Соответствующее обращение подготовлено в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой. Авторами инициативы выступили депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Лариса Жданова, Алексей Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Галина Гореликова и Марина Гуменникова.

Как пояснил спикер парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, медицинским специалистам, работающим в сложных условиях пандемии и постоянного стресса, необходимо физическое и психоэмоциональное восстановление организма. Такие медработники, а также их дети, по мнению парламентария, должны иметь возможность отдохнуть за счет государства. Кроме того, по мнению Шандаловича, в реабилитации нуждаются и дети, перенесшие это заболевание, поскольку влияние инфекции на организм изучено не до конца.

Обращение в правительство России будет рассмотрено на очередном заседании Заксобрания 16 июля.