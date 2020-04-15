Парламент Карелии принял экстренные поправки к бюджету для борьбы последствиями эпидемии

Парламент Карелии сегодня принял закон о внесении изменений в бюджет республики, согласно которым будут выделены средства на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Самая крупная сумма - 1,6 млрд рублей - заложена в резервный фонд правительства Карелии.

"При необходимости средства будут направлены на создание дополнительных коек реанимации и интенсивной терапии, организацию деятельности обсерваторов в городе Петрозаводске и районах республики, работу мобильных групп медицинского персонала, приобретение лекарственных препаратов, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, предусмотрены крупные суммы на другие цели, связанные с пандемией коронавируса. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".