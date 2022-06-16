Заксобрание Карелии приняло решение покинуть парламентскую конференцию Балтийского моря

Парламент Карелии сегодня принял окончательное решение о прекращении членства Законодательного Собрания Республики Карелия в Парламентской Конференции Балтийского моря.

Выход из ПКБМ поддержали шесть из семи парламентских фракций — абсолютное большинство депутатского корпуса, объяснив свое решение недружественными действиями ряда европейских стран в отношении России. С этим не согласилась депутат Эмилия Слабунова, по мнению которой членство Карелии в ПКБМ несмотря ни на что нужно продолжать.

В ходе заседания Законодательного Собрания спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович рассказал, что калининградские коллеги уже получили уведомление от Парламентской Конференции Балтийского моря о приостановлении в одностороннем порядке сотрудничества с Законодательным Собранием Калининградской области. По мнению Элиссана Шандаловича, такое серьезное решение организации, претендующей на демократические принципы взаимоотношений, без предварительного обсуждения с партнерами недопустимо.

Мнение Председателя Законодательного Собрания поддержал депутат Александр Паккуев, назвав решение Парламентской Конференции политизированным: «Считаю, что существование самой организации ПКБМ полностью уничтожено данным действием. На этом основании выплачивать членские взносы, финансируя организацию, не отвечающую принципам равноправного обсуждения, бессмысленно».

«До тех пор, пока не одумаются все эти товарищи (ред. — страны-участницы ПКБМ), учитывая все недружественные действия, в том числе по Калининграду, считаю, что необходимо поддержать выход Законодательного Собрания Карелии из Парламентской Конференции Балтийского Моря», — прокомментировал депутат Михаил Уханов.

Депутат Леонид Лиминчук призвал коллег быть политическими реалистами и рассказал о личном опыте участия в заседаниях ПКБМ:

«В 2017 году Законодательное Собрание делегировало меня на одну из конференций. Уже тогда эта площадка стала предельно токсичной по отношению к российской делегации. Сегодня все эти страны позволяют по отношению к нам абсолютно недопустимые действия».

Выступления по вопросу выхода из членства Карелии в ПКБМ резюмировал Элиссан Шандалович:

«Мне приходилось неоднократно участвовать в Парламентской Конференции стран Балтийского моря. По моим наблюдениям, в последние годы диалога не получается. ПКБМ превратилась в площадку для русофобских атак. Наши отношения деградировали и сохранять их в таком виде не имеет никакого смысла».

Ранее спикер парламента Элиссан Шандалович назвал выход Карелии из ПКБМ вынужденным из-за политических спекуляций западных партнеров.

Справочно: Международная парламентская конференция. В январе 1991 года в г. Хельсинки (Финляндия) состоялась первая Парламентская конференция по сотрудничеству в регионе Балтийского моря. В 1999 году была переименована в Парламентскую конференцию Балтийского моря. Цели ПКБМ: тесное сотрудничество между национальными и региональными парламентами региона Балтийского моря; сотрудничество с Советом государств Балтийского моря и др. правительственными и неправительственными организациями региона; инициирование и направление политической деятельности в регионе Балтийского моря и др. Статус постоянного участника имеют Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, три автономных территории, восемь регионов указанных стран, а также пять межпарламентских организаций (Балтийская Ассамблея, Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Северный совет). Сотрудничество Законодательного Собрания Республики Карелия с ПКБМ продолжалось более 20 лет.