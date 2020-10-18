Парламент Карелии принял в окончательном чтении пакет налоговых поправок

Парламент Карелии во втором окончательном чтении принял проект республиканского закона о внесении изменений в налоговое законодательство.

Наиболее важные изменения прокомментировали в Минфине республики.

В частности, предусматриваются меры поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидентов Арктической зоны.

В отношении объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость, снижены ставки налога на имущество для организаций потребительской кооперации в отношении имущества, используемого ими в сельской местности.

Право на двукратное снижение транспортного налога получат родители (или законные представители) детей-инвалидов, которые являются владельцами легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил.

Подробнее о других налоговых поправках читайте в интернет-газете "Вести Карелии".