Парламент Карелии продолжает контролировать подготовку школ к организации бесплатного горячего питания

В преддверии нового учебного года спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович предложил депутатам вновь посетить школы республики и лично оценить готовность учреждений с 1 сентября обеспечить всех младших школьников бесплатным горячим питанием, сообщили в пресс-службе ЗС.

Напомним, после обращения президента России Владимира Путина к федеральному собранию карельские парламентарии активно подключились к изучению ситуации на местах. Вопрос неоднократно поднимался на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике.

Всего, по информации правительства республики, на организацию бесплатного горячего питания почти 30 тысяч карельских учащихся 1-4 классов из федерального и регионального бюджетов планируется направить более 400 миллионов рублей. Из них порядка 70 млн рублей было предусмотрено поправками депутатов Законодательного Собрания на модернизацию пищеблоков школьных столовых.

"Нам очень важно, чтобы с 1 сентября в республике бесплатным горячим питанием были обеспечены все школьники младших классов, поэтому в преддверии нового учебного года мы вновь отправимся в школы, посмотрим, как исполняются предписания надзорных органов, как обновляются пищеблоки, узнаем, какими обедами будут кормить детей. В случае, если будут выявлены проблемы, требующие незамедлительного решения, депутаты будут готовы оперативно собраться и вместе с правительством Карелии принять необходимые меры", – сказал Элиссан Шандалович.

Спикер парламента также попросил коллег по депутатскому корпусу обратить особое внимание на готовность школ организовать образовательный процесс при строгом соблюдении мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Фото: Пресс-служба ЗС РК