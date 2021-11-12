Парламент Карелии раскололся из-за вопроса о QR-кодах

Депутаты парламента Карелии отказались обсуждать на заседании вопрос о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Включить его в повестку заседания предложил депутат Сергей Андруневич. По его словам, ему поступает множество обращений от избирателей, которые недовольны требованиями о QR-кодах, действующими в Карелии.

Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович предложил посвятить этой теме заседание профильного комитета.

Мнения депутатов парламента Карелии разделились — за обсуждение этого вопроса на сегодняшнем заседании проголосовали 11 человек, против — 19.

Как сообщалось ранее, на федеральном уровне подготовлен пакет законопроектов о расширении сфер применения QR-кодов. Эти законопроекты направлены в регионы для обсуждения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал местные власти, представителей общественности и бизнеса изучить законопроекты, высказать свои замечания и предложения.