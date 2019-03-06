Парламент Карелии соберется на внеочередное заседание перед 8 Марта

В четверг, 7 марта, состоится внеочередное заседание Законодательного собрания республики.

Как указано в проекте повестки, депутаты планируют рассмотреть изменения в региональный закон "О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя", федеральный закон "О государственной социальной помощи", закон "Об именных стипендиях Республики Карелия обучающимся по основным профессиональным образовательным программам".

Начало в 10.00. Перед этим состоятся заседания Комитета по здравоохранению и социальной политике, Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.