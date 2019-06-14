Парламент Карелии усомнился в эффективности реформы теплоснабжения районов Карелии

Власти решают, как проходить зиму после вероятного банкротства компании "Карелэнергоресурс", отапливающей большинство районов Карелии, и готовы передать ее функции ряду районных фирм. Решение властей насторожило карельский парламент.

Глава Минстроя Карелии Александр Ломако на заседании регионального парламента заявил, что региональная власть приняла решение расторгнуть концессионное соглашение с компанией "Карелэнергоресурс", которая ранее отапливала девять районов республики. Изначально документ должен был действовать до декабря текущего года, однако его действие решено прекратить. Республиканские власти планируют передать теплоснабжение районов в руки ряда местных компаний. Однако такие действия профильного министерства вызвали беспокойство в парламенте. Депутаты посчитали, что новая система обеспечения районов теплом трудноуправляема, а также в общем и целом ничем не лучше прежней. Кроме того, реформа может потянуть выделение дополнительных средств из бюджета.

"Мы по факту принятого решения о расторжении концессионного соглашения с "Карелэнергоресурсом" на сегодняшний день рассматриваем подготовительную работу к началу отопительного сезона 2019-2020 г.г. силами нашего государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго". Это подведомственное министерству унитарное предприятие, уставной деятельностью которого предусмотрена соответствующая услуга теплоснабжения", - добавил глава Минстроя.

Председатель комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике парламента Леонид Лиминчук усомнился в эффективности действий Минстроя в части передачи дел от задавленного долгами "Карелэнергоресурса" ряду районных компаний, сообщают "Вести Карелии".

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