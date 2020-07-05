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Парламент Карелии вошел в тройку лидеров в общероссийском рейтинге открытости

Новости. Общество
15:52, 06 Июля 2020
фото: Заксобрание Карелии
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Законодательное Собрание Карелии вошло в тройку лидеров в общероссийском рейтинге открытости парламентов.

Такие данные опубликованы в докладе "Парламент на ладони", подготовленном Фондом развития городского самоуправления "1870" на основе исследования, проведённого в 2020 году.

Рейтинг составлен по данным официальных сайтов 85 региональных парламентов. Критериями оценки стали уровень открытости в принятии решений, законотворческой работе, обратной связи с гражданами и обеспечении законных гарантий равенства парламентских партий. В частности, открытость принятия решений парламента оценивалась по таким критериям, как ведение прямых трансляций заседаний в интернете, наличие видеоархивов заседаний на сайте, предварительная публикация проектов повестки заседания, а также поименные результаты голосования депутатов. Как отмечается в докладе, публикация поименных голосований депутатов является весьма важной информацией для избирателей, однако из 85 региональных парламентов такие сведения открывают только 11 представительных органов власти, в том числе и Законодательное собрание Республики Карелия.

Кроме того, по данным исследований, парламент Карелии вошел в топ-лист тех парламентов, которые отвечают на запросы граждан по электронной почте в максимально сжатые сроки. В итоге по шкале рейтинга открытости карельский парламент набрал 84,4 балла, публикуя в открытом доступе широкую информацию о своей законотворческой деятельности и демонстрируя хорошее качество обратной связи по письменным обращениям граждан.

Результаты рейтинга прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович:
"Столь высокий результат – третье место в общероссийском рейтинге региональных парламентов – ещё раз подтверждает, что Законодательное Собрание Республики Карелия всегда открыто к диалогу. Мы уделяем большое внимание не только доступности информации на нашем сайте, качеству обратной связи с гражданами, но и в целом информационному сопровождению деятельности парламента Карелии. Как верно отметили исследователи в докладе "Парламент на ладони", открытость обсуждения и принятия решений – это единственный способ заручиться поддержкой общества".

Элиссан Шандалович также высоко оценил большую аналитическую работу Фонда развития городского самоуправления "1870". По мнению спикера парламента Карелии, такие научные исследования очень полезны каждому региональному парламенту, так как дают возможность скорректировать те направления деятельности, которые нуждаются в совершенствовании.

Ознакомиться с публичным докладом Фонда развития городского самоуправления "1870" "Парламент на ладони" можно на сайте 1870.рф.

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