Парламент Карелии: Затраты больных диабетом на покупку сенсоров для инсулиновых помп могут быть значительно снижены 

Комитет по здравоохранению и социальной политике Законодательного собрания рассмотрел инициативу депутатов, предусматривающую 50-процентное возмещение затрат на покупку сенсоров к инсулиновым помпам.

Такое право с 2021 года может быть предоставлено больным сахарным диабетом детям, беременным женщинам и студентам.

Авторами инициативы выступили депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Михаил Стоцкий, Аркадий Рутгайзер, Леонид Лиминчук, Марина Гуменникова.

Ранее в Законодательное собрание поступали обращения о том, что сенсоры для круглосуточного мониторинга уровня глюкозы в крови больным сахарным диабетом людям приходится покупать за свой счет. Средняя стоимость одного датчика с недельным сроком службы составляет 3,5 тыс. рублей. Таким образом, расходы на покупку сенсоров в год составляют порядка 170 тыс. рублей. В настоящее время республиканским законодательством предусматривается обеспечение за счет бюджета республики отдельных категорий граждан с диагнозом "сахарный диабет" инсулиновыми помпами. Однако входящие в комплектацию помп сенсоры в перечень материалов льготного обеспечения не входят.

По данному вопросу в парламенте республики совместно с органами исполнительной власти была проведена большая работа. По мнению Председателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Алексея Хейфеца, среди людей, страдающих сахарным диабетом, в группе особого риска находятся дети и беременные женщины, так как им в первую очередь необходимо круглосуточно осуществлять мониторинг уровня глюкозы. Это поможет отследить внезапные изменения показателей и снизить риски осложнений.

В связи с этим депутаты вышли с инициативой, которая позволит сократить затраты больных диабетом на сенсоры к инсулиновым помпам. В частности, предлагается с 2021 года за счет бюджетных средств компенсировать 50% стоимости сенсоров для детей, женщин в период беременности и в течение трех лет со дня рождения ребенка. Таким правом предложено наделить и студентов очных форм обучения в возрасте до 23 лет. По предварительным расчётам на это потребуется порядка 2,5 млн рублей в год.

Комитет принял решение направить законопроект на заключение Главе Республики Карелия.