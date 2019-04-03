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Новости. Общество
11:42, 03 Апреля 2019
фото: © Fotolia / J&#252;rgen F&#228;lchle

Парламентарии Карелии хотят компенсировать пенсионерам отпуск на личных авто

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Группа депутатов парламента Карелии выступила с инициативой выплачивать пенсионерам компенсации расходов за проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте.

Об этом говорится в проекте обращения парламентариев к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

Авторы обращения предлагают внести изменения в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно. Это касается получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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zanoza
2019-04-03 12:55:14
Так всё равно возместят только по стоимости проезда в плацкартном вагоне один раз в два года!
АК
2019-04-03 12:54:32
Никак Пивненко собралась на машине в отпуск ездить.
nae
2019-04-03 12:45:34
Это ж какой пенсионер выдержит несколько дней за рулём, что бы доехать из Мурманска, например, до Анапы? Ответ: таких пенсионеров мало, а значит услугой этой почти пользоваться не будут. Зато крику о заботе на всю страну.
АК
2019-04-03 12:55:35
nae, до Анапы? Весной до дачи, осенью - обратно. Вот и весь отдых для пенсионера.
Беня
2019-04-03 12:12:56
Первое, шо придет в голову пензионеру с таким счастьем и на свободе, это потаксёрить между городом и дачей. А ты докажи, шо я не на дачу еду! :)
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