Парламентарии Карелии хотят компенсировать пенсионерам отпуск на личных авто

Группа депутатов парламента Карелии выступила с инициативой выплачивать пенсионерам компенсации расходов за проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте.

Об этом говорится в проекте обращения парламентариев к заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой.

Авторы обращения предлагают внести изменения в правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха и обратно. Это касается получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, сообщают "Вести Карелии".

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