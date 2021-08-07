Парламентарии Карелии предложат изменить правила приема в медицинские колледжи

Подходы к приему на целевое обучение в учреждения среднего профессионального образования медицинского профиля требуют корректировки, считают депутаты Законодательного собрания республики.

Спикер парламента республики Элиссан Шандалович и председатель Комитета по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания Анна Лопаткина посетили Петрозаводский базовый медицинский колледж, где в настоящий момент проходит приемная кампания. В 2021 году на бюджетные места здесь примут 300 человек по специальностям «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика», «Сестринское дело».

По словам директора колледжа Елены Аксентьевой, в нормативно-правовой базе, принятой на федеральном уровне, не предусмотрены квоты приема на целевые места в учреждениях среднего профессионального образования. Механизм квотирования установлен только при поступлении в вузы на медицинские специальности, поэтому «целевики» поступают в медколледж на общих основаниях, без проведения отдельного конкурса. Имеющие невысокий средний балл аттестата абитуриенты с целевым направлением, как правило, не проходят по конкурсу. Соответственно, районные больницы не получают молодых специалистов.

Как отметил Элиссан Шандалович, создание квотированных целевых мест и проведение среди абитуриентов конкурса на зачисление в медицинские колледжи будет одним из эффективных решений кадрового дефицита среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения. Данная проблема остро строит во многих регионах страны, в том числе и в нашей республике.

«Вопрос, безусловно, требует решения, так как есть большой дефицит среднего медицинского персонала. В связи с этим парламент республики подготовит соответствующее обращение на федеральный уровень. Сегодня в Карелии порядка 50-60% медицинских сестер и фельдшеров довольно зрелого возраста, им нужна достойная смена», — отметил председатель Законодательного собрания.

По мнению Анны Лопаткиной, выделение целевых мест в средних учебных заведениях медицинского профиля позволит закрепить выпускников в населенных пунктах, в том числе в отдаленных районах республики. Без специалистов первичного звена невозможно обеспечить оказание доступных и качественных медицинских услуг.

Директор колледжа также показала парламентариям готовящиеся к открытию в новом учебном году в рамках нацпроекта «Образование» мастерские по компетенциям «Фармацевтика», «Лабораторный медицинский анализ», «Медицинский и социальный уход» и «Лечебная деятельность». Всё необходимое оборудование закуплено и монтируется в отремонтированных аудиториях. Мастерские создаются для формирования профессиональных навыков студентов в соответствии с требованиями образовательных стандартов.