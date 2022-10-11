Парламентарии прокомментировали принятие бюджета Карелии на 2023 год

Проект бюджета Карелии на 2023 и плановый период 2022-2025 годов, принятый сегодня парламентом, гарантирует выполнение основных социальных обязательств, сообщил спикер Заксобрания Элиссан Шандалович.

Как рассказал парламентарий журналистам, в следующем году доходы бюджета запланированы в объеме 75,5 млрд рублей, расходы — 79,3 млрд рублей. Бюджет имеет социальную направленность — 65% расходов идут на образование (17,8 млрд), здравоохранение (14,2 млрд рублей), меры социальной поддержки граждан (10 млрд рублей), в том числе участников спецоперации и их семей. Предусмотрены средства на индексацию МРОТ, социальных выплат и заработной платы бюджетникам, а также исполнение всех социальных обязательств республики.

«В бюджете учтены практически все публичные обязательства. Это и поддержка семей с детьми, и поддержка ветеранов труда, это субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, мероприятия по адресной социальной помощи и многое другое», — сказала зампредседателя парламентского комитета по здравоохранению и соцполитике Лидия Суворова.

Ее коллега Татьяна Тишкова отметила предусмотренные в бюджете ассигнования на развитие образования и спорта.

«Это стипендии, питание школьников, строительство новых школ в Кеми, Медвежьегорске, Суоярви, Деревянке и порядка 10 спортивных объектов разного масштаба. Планируется капитальный ремонт школ. Кроме того, продолжится приобретение служебного жилья для земских учителей», — пояснила депутат.

«Действительно, проект бюджета на сегодня самый социальный, какой когда-либо вообще принимался в Карелии», — согласился депутат Владимир Кванин.

В тоже время спикер парламента Элиссан Шандалович отметил, что этот бюджет нельзя назвать только социально ориентированным. Он также предусматривает и инвестиционные расходы. Например, капитальные вложения в рамках Адресной инвестиционной программы Республики Карелия предусмотрены в объеме 10 млрд рублей, объем Дорожного фонда в 2023 году составит порядка 12 млрд рублей.

Вице-спикер парламента Илья Раковский отметил предусмотренное на 2023 год финансирование проектов экономического развития Карелии.

«Меры поддержки приводят к тому, что у нас тысячами образуются новые рабочие места, по итогам года их количество достигнет уже 9 тыс. Это тоже последствия той бюджетной политики, которую проводит Законодательное собрание. Если посмотреть на программу капитального строительства, там больше 60 объектов, и это количество будет увеличиваться, в том числе в социальной инфраструктуре», — сказал Раковский.

Председатель комитета по экономической политике Леонид Лиминчук обратил внимание на то, что проект бюджета формировался в условиях санкционного давления, но это не помешало предусмотреть в нем ассигнования на экономическое развитие, от которого зависит наполнение социальных программ.

В дальнейшем в закон о бюджете будет дорабатываться, в нем появятся новые статьи расходов, добавил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец.

«Безусловно, в процессе дальнейшей работы на бюджетом нам предстоит решать еще ряд проблем. В частности, это программа инициативного бюджетирования, поддержка агропромышленного комплекса и ряд других. Бюджет — это живой документ и, безусловного, в течение года мы будем вносить в него изменения», — резюмировал председатель парламента Элиссан Шандалович.